Mountain bike | inizio di stagione deludente per l’Italia in Coppa del Mondo

L’inizio di stagione in Coppa del Mondo di mountain bike per l’Italia è stato tutt’altro che brillante. Tra delusioni e sfide, gli azzurri affrontano un cammino difficile nella specialità del cross country, olimpica e avvincente. Nonostante le difficoltà, l’asticella si alza e la passione non svanisce: il futuro riserva sicuramente nuove opportunità di riscatto e successi da parte dei nostri talenti italiani. La stagione, infatti, è ancora lunga e piena di speranze.

La stagione sta entrando nel vivo ora, ma l'inizio della Coppa del Mondo di mountain bike (parliamo della specialità olimpica del cross country) non ha sicuramente sorriso ai colori italiani. Risultati davvero molto deludenti per gli azzurri tra Araxá, in Brasile, dove si sono svolte le prime due tappe, Nove Mesto e Leogang. Il miglior risultato l'ha portato a casa il campione d'Europa Simone Avondetto che ha chiuso quarto nella seconda gara del massimo circuito internazionale in terra brasiliana. Un piazzamento sicuramente positivo, ma dal classe 2000 dopo l'impresa continentale dello scorso anno ci si aspetta ancora un definitivo salto di qualità.

