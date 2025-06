Motori storici e sostenibilità | la Silver Flag celebra i Campioni del Mondo del 1975

La Vernasca Silver Flag, giunta alla sua 29ª edizione, celebra il connubio tra motori storici e sostenibilità, rendendo omaggio ai campioni del mondo del 1975. Questo prestigioso evento organizzato dal Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca trasforma un fine settimana in un’occasione unica di restauro e conservazione di vetture da competizione d’epoca. Un appuntamento imperdibile dal 13 al 15, destinato a entusiasmare appassionati e nuovi visitatori, dimostrando che passione e rispetto per l’ambiente possono marciare insieme verso il futuro.

La Vernasca Silver Flag, concorso dinamico di restauro e conservazione per vetture storiche da competizione organizzato dal Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca (Cpae), giunge alla 29esima edizione e si prepara a condensare la passione in un fine settimana, quello da venerdì 13 a domenica 15.

