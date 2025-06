Motori passione emozioni | a Maranello arriva la Notte Rossa

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore di Maranello: Sabato 14 giugno, la Notte Rossa celebra motori, passione ed emozioni con eventi esclusivi, luci e suoni che accendono l'anima degli appassionati. La dodicesima edizione promette scintille, coinvolgendo Ferrari e la comunitĂ locale in un grande spettacolo di entusiasmo e tecnologia. Non perderti questa straordinaria notte, dove la passione per i motori si trasforma in magia pura.

Sabato 14 giugno a Maranello torna la Notte Rossa, la grande festa dedicata alla passione per i motori. Giunta alla dodicesima edizione, la kermesse organizzata dal Comune di Maranello con la partecipazione di Ferrari e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna vedrĂ quest’anno un focus. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Motori, passione, emozioni: a Maranello arriva la "Notte Rossa"

