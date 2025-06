motogp promossi e bocciati gp aragon 2025 marquez perfetto bagnaia solido quartararo negativo

Il Gran Premio d’Aragona 2025 ha regalato emozioni intense, con Marc Marquez che si conferma campione inarrestabile e Bagnaia solido sul podio. Tuttavia, non sono mancati i bocciati, come Quartararo che delude le aspettative. Ma chi sono stati i veri protagonisti di questa gara? Scopriamolo insieme, analizzando i promossi e i bocciati di un GP che rimarrà nella memoria degli appassionati.

Il Gran Premio d’Aragona di MotoGP si è risolto con la doppietta dei fratelli Marquez, con Marc davanti ad Alex, mentre Pecco Bagnaia si è attestato al terzo posto, tornando sul podio dopo oltre un mese. Quali sono, dunque, i promossi e i bocciati dell’appuntamento iberico? PROMOSSI. MARQUEZ Marc (Ducati) – Qualunque risultato differente dall’en plein sarebbe stato considerato una delusione. Condannato a dominare, El Trueno de Cervera non si è sottratto alla sua “pena” (sempre che tale possa essere definita). Pole position, vittoria nella Sprint e soprattutto nel Gran Premio domenicale. Non capitava da Lusail e, per lui, era importante tornare a non lasciar scampo agli avversari, allo scopo di ribadire di aver prenotato il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it