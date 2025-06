MotoGP in Aragona il miglior Marc Marquez del 2025 Bagnaia la stagione ricomincia ora?

Motogp ad Aragona: il miglior Marc Marquez del 2025 torna a far parlare di sé, mentre Bagnaia riporta entusiasmo nella stagione appena ricominciata. In una pista dove tutti aspettavano il dominio di El Trueno de Cervera, Marc si trovava sotto pressione come mai prima d’ora. Nessun margine di errore, perché...

Marc Marquez non si presentava ad Alcañiz in una situazione semplice. Nessuna ironia, signore e signori, è la realtà dei fatti. Tutti, ma proprio tutti, si aspettavano dominasse la scena. Persino il fratello Alex gli aveva (volontariamente o meno) messo pressione addosso chiamandolo “Mister 37” durante la conferenza stampa del giovedì. In altre parole, El Trueno de Cervera era chiamato a sbaragliare il campo. Non aveva alcun margine, perché qualunque esito differente dall’en plein sarebbe stato ritenuto un risultato al di sotto delle aspettative. Una sfida che il fuoriclasse catalano ha raccolto e vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, in Aragona il miglior Marc Marquez del 2025. Bagnaia, la stagione (ri)comincia ora?

In questa notizia si parla di: Marc Marquez Motogp Aragona

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

#MotoGP | GP Aragona 2025, Gara: Marc Márquez fa sua l’ottava vittoria al MotorLand. Torna sul podio Bagnaia https://p300.it/motogp-gp-aragona-2025-gara-marc-marquez-fa-sua-lottava-vittoria-al-motorland-torna-sul-podio-bagnaia/… ? di: Tommaso P Partecipa alla discussione

#MotoGP | GP Aragona 2025, warm-up: Marc Márquez comanda anche la sessione della domenica mattina https://p300.it/motogp-gp-aragona-2025-warm-up-marc-marquez-comanda-anche-la-sessione-della-domenica-mattina/… ? di: Alyoska Costantin Partecipa alla discussione

MotoGP Aragon: Marc Marquez dominio assoluto, vittoria in fuga annunciata. Alex secondo, Bagnaia redivivo a podio - Il racconto in diretta del GP di Aragona, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Leggi su sport.virgilio.it

MotoGp: Marc Marquez vince il Gp di Aragon. Bagnaia terzo - Marc Marquez è perfetto sul circuito di Aragon e, dopo aver conquistato la Sprint del sabato, vince anche il Gran Premio. Leggi su ansa.it

MotoGP 2025. GP di Spagna ad Aragon. Marc Marquez: "Mi è successo sempre così: devo controllare la velocità" - Anche Pecco è molto veloce, ma beh, ci proveremo come abbiamo ... Leggi su moto.it