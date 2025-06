Moto vola da un viadotto paura sulla Cisa Il centauro è caduto dal ponte di Sassalbo

Un drammatico incidente scuote la statale 63 del Passo del Cerreto: un centauro vola dal viadotto di Sassalbo, terminando in un’area boschiva sottostante. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato grande paura tra gli automobilisti testimoni, e ora le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa disavventura. La comunità si chiede cosa possa aver portato a un simile episodio: ecco cosa sappiamo finora.

Fivizzano (Massa Carrara), 9 giugno 2025 – Vola con la moto dal viadotto di Sassalbo e finisce all’ ospedale. Sulla statale 63 del Passo del Cerreto ieri nel primo pomeriggio, un motociclista che percorreva il ponte di Sassalbo, per motivi ancora da capire, è volato con la sua moto oltre il guardrail ed è finito nella zona boschiva sotto il viadotto. Immediatamente sono giunti sul posto, chiamati da automobilisti che hanno assistito all’incidente, le ambulanze del 118 che, vista la zona impervia e l’impossibilità di raggiungere il luogo dove il centauro aveva finito la sua corsa, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’ elicottero Pegaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Moto vola da un viadotto, paura sulla Cisa. Il centauro è caduto dal ponte di Sassalbo

