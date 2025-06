Mostra Venezia 2025 la leggendaria attrice Kim Novak Leone d’oro alla carriera

La Mostra di Venezia 2025 celebra un'icona indimenticabile del cinema: Kim Novak, leggenda hollywoodiana nota per capolavori come "La donna che visse due volte". Con il suo Leone d'Oro alla carriera, la manifestazione rende omaggio a una carriera straordinaria e intramontabile. Un riconoscimento che conferma come il cinema internazionale continui a rendere omaggio ai suoi miti più luminosi, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto nel panorama culturale mondiale.

(Adnkronos) – Leone d'oro alla carriera dell'82esima Mostra internazionale d'arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto-6 settembre 2025) alla leggendaria attrice statunitense Kim Novak ('La donna che visse due volte', 'Picnic', 'Una strega in paradiso'). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

