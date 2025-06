Mostra artistica Atlanti Babelici delle Città del Mediterraneo in arrivo a Fabriano

Preparati a un viaggio tra arte e cultura con gli “Atlanti Babelici delle Città del Mediterraneo”, una mostra che svela i segreti delle città attraverso opere uniche create da artisti, artigiani e bambini. Dal 14 al 28 giugno 2025, la scuola Iris Garden Education Center di Fabriano sarà il palcoscenico di un’esperienza educativa e coinvolgente. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire il cuore pulsante delle città mediterranee!

Dal 14 al 28 giugno 2025 la scuola dell'infanzia Iris Garden Education Center ospiterà la mostra "Atlanti Babelici delle Città del Mediterraneo", un progetto artistico ed educativo rivolto a bambini, famiglie, educatori e insegnanti. L'evento si terrà nei locali di via Cavour 96 a Fabriano. La mostra propone una raccolta unica di libri d'arte creati partendo da tracce raccolte da artisti e artigiani nelle strade, botteghe e attività delle città portuali del Mediterraneo. Scontrini, tappi, legnetti, carte e altri oggetti sono stati trasformati in opere artistiche che raccontano segni, emozioni e simboli del vivere e abitare i luoghi delle comunità coinvolte.

