Mosca gioca a filetto con l’Ue | Merz pensa come Hitler e Starmer difende il terrorismo di Kiev

In un clima di tensione crescente tra Mosca e Kiev, le schermaglie verbali si fanno sempre più accese. Tra accuse e provocazioni, il Cremlino rivolge ora un attacco diretto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, paragonandolo a Hitler per le sue politiche territoriali. Un gioco di potere e retorica che mette in evidenza quanto le tensioni geopolitiche siano infuocate, lasciando presagire un futuro ancora più incerto e complesso.

Nuovo giorno, nuovo scambio di invettive. Oltre ai missili, Mosca e Kiev si inviano a vicenda frecciate e punzecchiature degni di nota, ma attualmente nel mirino del Cremlino ci sarebbe finito il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. “Ha ancora la mentalità della Germania di Hitler“, che pensava di avere “bisogno di territorio per avere accesso alle risorse . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca gioca a filetto con l’Ue: “Merz pensa come Hitler e Starmer difende il terrorismo di Kiev”

