Mosca | al via scambio di prigionieri con Kiev dopo accordi Istanbul

Una svolta significativa nel conflitto ucraino-russo: dopo gli accordi di Istanbul, Mosca annuncia il ritorno dei primi giovani militari russi dal territorio ucraino. È un passo che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase nei negoziati di pace e portare speranza di una risoluzione diplomatica. Ma quale sarà l’impatto di questo scambio sulla dinamica del conflitto? Solo il tempo potrà dirlo.

Bielorussia, 9 giu. (askanews) - Il primo gruppo di militari russi di età inferiore ai 25 anni è stato rimpatriato dal territorio controllato da Kiev: lo ha confermato il ministero della Difesa russo. "Il 9 giugno, in conformità con gli accordi russo-ucraini raggiunti il 2 giugno a Istanbul, il primo gruppo di militari russi di età inferiore ai 25 anni è stato rimpatriato dal territorio controllato dal regime di Kiev", ha dichiarato il ministero in una nota. I militari russi si trovano ora in Bielorussia, dove stanno ricevendo l'assistenza necessaria, si legge nella nota. "Un numero analogo di prigionieri di guerra dell'AFU è stato rimpatriato a seguito dello scambio", ha aggiunto il ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net