Morto lo scrittore Frederick Forsyth scrisse Il giorno dello Sciacallo

Il mondo della letteratura perde un gigante con la scomparsa di Frederick Forsyth, autore del celebre "Il giorno dello sciacallo". Con i suoi romanzi avvincenti e impeccabili trame di suspense, ha affascinato generazioni di lettori. Ma Forsyth non era solo uno scrittore: la sua vita avventurosa, tra le nuvole come pilota RAF, tra spie come agente dei servizi segreti e giornalista per la BBC, lo rende un’icona a tutto tondo.

Celebre autore britannico di romanzi thriller e firma indimenticabile della letteratura contemporanea, aveva 86 anni. Una vita avventurosa: fece il piloto della Royal Air Force, l'agente dei servizi segreti e il corrispondente della bbc.

Morto Scrittore Frederick Forsyth

