Morto lo scrittore Frederick Forsyth autore de ‘Il giorno dello sciacallo’

Con uno stile inconfondibile e un talento che ha catturato milioni di lettori, Frederick Forsyth ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della narrativa. Autore di capolavori come “Il giorno dello sciacallo”, la sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il genere thriller. A 86 anni, circondato dall’affetto della famiglia, si spegne un gigante della letteratura che continuerà a vivere attraverso le sue opere. La sua eredità resterà per sempre viva.

Frederick Forsyth, autore de ‘ Il giorno dello sciacallo ‘ e di altri thriller bestseller, è morto dopo una breve malattia. Lo ha reso noto il suo agente letterario. Aveva 86 anni. Jonathan Lloyd, il suo agente, ha dichiarato che Forsyth è morto a casa nelle prime ore di lunedì, circondato dalla sua famiglia.”Piangiamo la scomparsa di uno dei più grandi scrittori di thriller al mondo”, ha detto Lloyd. Forsyth ha prestato servizio come pilota della Royal Air Force prima di diventare corrispondente estero e romanziere. ‘Il giorno dello sciacallo’, pubblicato nel 1971, lo ha portato alla fama mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto lo scrittore Frederick Forsyth, autore de ‘Il giorno dello sciacallo’

