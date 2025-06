Morto a 86 anni il maestro delle spy-story Frederick Forsyth

Addio a Frederick Forsyth, il genio dietro le spy story che hanno conquistato generazioni. Con un passato da pilota, giornalista e agente segreto, ha saputo creare trame avvincenti e realistiche che hanno attraversato decenni e cinema di successo. La sua eredità letteraria rimarrà indelebile, un esempio di maestria narrativa e capacità di intrigare il lettore fino all’ultima pagina. La sua assenza si farà sentire nel mondo della letteratura e del cinema, lasciando un vuoto incolmabile.

Roma, 9 giu. (askanews) – Frederick Forsyth, uno dei maestri del romanzo spionistico, è morto oggi all’etĂ di 86 anni. Lo ha riferito il suo agente letterario. Lo scrittore britannico – ex pilota della RAF, ex giornalista ed ex agente segreto – è famoso per aver scritto una quantitĂ di libri famosi, trasposti nei decenni anche in film di grande successo. Il suo piĂą grande successo è stato sicuramente “Il giorno dello sciacallo” del 1971, ma titoli che hanno venduto tantissimo sono anche Dossier Odessa del 1972, I mastini della guerra del 1972, L’alternativa del diavolo del 1979, Il quarto protocollo del 1984, IL negoziatore del 1989, Il fantasma di Manhattan, L’afghano del 2006 o La volpe del 2019. 🔗 Leggi su Ildenaro.it