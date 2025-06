morto a 32 anni nello schianto si parte con la perizia mancava il guardrail

Un tragico incidente nel cuore di Bologna ha sconvolto la comunità: Alessandro Massa, 32 anni, ha perso la vita in un terribile schianto alla rotonda dei Polacchi. Mentre le indagini si aprono nuovamente, si indaga sulla presenza o meno di un guardrail mancante che potrebbe aver influenzato la dinamica dell'incidente. La verità emerge lentamente, ma il ricordo di Alessandro rimane vivo nel cuore di tutti.

Bologna, 9 giugno 2025 – Iniziano oggi le operazioni peritali riguardo l’incidente alla rotonda dei Polacchi, al confine tra Bologna e San Lazzaro, in cui perse la vita Alessandro Massa, 32 anni, il 30 settembre 2022. Dopo l’archiviazione del procedimento, nel gennaio scorso sono state riaperte le indagini per omicidio stradale con l’esposto dei familiari di Alessandro tramite il loro avvocato Gabriele Bordoni. E nei giorni scorsi, il pm Manuela Cavallo ha nominato il consulente tecnico, affidando l’incarico al professor Alfonso Micucci, ingegnere civile ambientale specializzato in ingegneria dei trasporti ed esperto di cinematica: per svolgere gli accertamenti, ha 90 giorni di tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it