“Morto a 14 anni per tumore non diagnosticato” il caso di Carmine Puccinelli alla Corte Ue dei diritti dell’Uomo

Il dramma di Carmine Puccinelli, morto a soli 14 anni per un tumore non diagnosticato, scuote le coscienze. La giustizia europea è ora chiamata a fare luce, dopo che gli avvocati dello Studio Maior hanno presentato ricorso alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, contestando l’archiviazione delle indagini. Un caso che mette in discussione la tutela dei diritti dei minori e la responsabilità del sistema sanitario. Continua a leggere.

È stato inviato a Strasburgo il ricorso degli avvocati dello Studio Maior, dopo l'archiviazione delle indagini sulla morte del 14enne Carmine Puccinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

