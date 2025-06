Mortal Kombat 2 lo sceneggiatore conferma | Il film è completato e farà impazzire i fan

Nonostante la produzione si sia conclusa mesi fa, il mistero avvolge ancora il nuovo capitolo di Mortal Kombat 2. Lo sceneggiatore Jeremy Slater ha finalmente confermato che il film è completo e pronto a far impazzire i fan, lasciando tutti in trepidante attesa di un trailer che ancora non si vede. L’uscita nelle sale è prevista per il 24 ottobre 2025: il countdown è ufficialmente iniziato.

Le riprese del sequel si sono concluse mesi fa, ma a quattro mesi dall'uscita non è ancora stato diffuso alcun trailer. A parlare ora è lo sceneggiatore Jeremy Slater. Il secondo capitolo della saga reboot di Mortal Kombat ha ufficialmente terminato la fase di riprese già da tempo, eppure la promozione tarda ad arrivare. L'uscita nelle sale è fissata per il 24 ottobre 2025, e i fan sono in attesa di un primo trailer. Nonostante la produzione si sia conclusa a gennaio 2024, i materiali promozionali sono stati finora pressoché assenti. Nessun poster ufficiale, nessun teaser. Solo due fotogrammi esclusivi pubblicati da Entertainment Weekly nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore conferma: "Il film è completato e farà impazzire i fan"

In questa notizia si parla di: Mortal Kombat Sceneggiatore Conferma

Mortal Kombat 2: i 9 nuovi personaggi che non vedo l’ora di incontrare - Il nuovo capitolo di Mortal Kombat sta per arrivare, portando con sé l'emozione di incontrare ben nove nuovi personaggi! Dopo il reboot del 2021, la speranza è che questa volta il film riesca a catturare l'essenza della celebre saga videoludica.

Mortal Kombat 2, lo sceneggiatore conferma: "Il film è completato e farà impazzire i fan" - Il secondo capitolo della saga reboot di Mortal Kombat ha ufficialmente terminato la fase di riprese già da tempo, eppure la promozione tarda ad arrivare. Leggi su msn.com

Mortal Kombat 2 confermato, rivelato lo sceneggiatore - La scelta per lo sceneggiatore di Mortal Kombat 2 è caduta su Jeremy Slater, già responsabile di Moon Knight, la serie Marvel Studios con Oscar Isaac in partenza su Disney+ a fine marzo. Leggi su comingsoon.it

Mortal Kombat 2, tra fatality e nuovi personaggi: tutto sul film sequel con Karl Urban - Il sequel di Mortal Kombat promette nuovi personaggi e spettacolari combattimenti nel torneo che deciderà il destino della Terra. Leggi su cinema.everyeye.it