Morsi d' anguria di e con Renato Curci per teatro sul tetto

Sabato 14 giugno alle 18.30, il tetto di Vico I Gesmundo a Terlizzi si trasforma in un palcoscenico unico per il secondo appuntamento della Terza Edizione di Teatro sul Tetto. Con grande entusiasmo, Renato Curci porta in scena "Morsi d’anguria": uno spettacolo brillante e coinvolgente da non perdere, che vi accompagnerà in un’ora di pura magia teatrale, lasciando il pubblico senza fiato. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile sotto il cielo estivo!

