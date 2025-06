Morì in un incidente a 18 anni Marianna verso la beatificazione

Nel cuore di Narni, un passo importante si compie nel cammino verso la beatificazione di Marianna Boccolini, la giovane scomparsa a soli 18 anni in un tragico incidente. La sua storia, fatta di fede e di speranza, si avvicina sempre di più alla canonizzazione, grazie all'apertura dell'inchiesta diocesana avvenuta nella basilica di San Giovenale. Un momento di fervore spirituale che rafforza il legame tra comunità e memoria.

Terni, 9 giugno 2025 – Nuovo passo verso la beatificazione e canonizzazione di Marianna Boccolini, la giovane narnese morta in un tragico incidente nell’agosto di quindici anni fa, lungo la via Ortana. Sabato scorso nella basilica concattedrale di San Giovenale in Narni si è tenuta la celebrazione di apertura dell’inchiesta diocesana. Dopo la preghiera, è stata data lettura del libello presentato dal postulatore don Francesco Buono, del decreto di istituzione del Tribunale e del nulla osta della congregazione della Causa dei Santi. Hanno quindi prestato giuramento il censore teologico padre Guglielmo Spirito, dell’Ordine dei frati minori conventuali, e gli esperti storico-archivistici don Lorenzo Spezia, don Alessandro Fortunati e il professor Fausto Dominici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì in un incidente a 18 anni, Marianna verso la beatificazione

