Moretto avvisa | Milan-Liberali ancora nessun contatto per il rinnovo

Moretto annuncia con attenzione: Milan e Mattia Liberali ancora non hanno avviato trattative per il rinnovo. Il giovane talento, simbolo della Primavera e futuro promettente del club, ha un contratto fino al 2026, ma il suo futuro resta in bilico. La questione si infiamma tra attese e speranze: il destino di Liberali potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti.

Mattia Liberali, astro della Primavera e del Milan Futuro, ha un contratto fino al 2026 col Milan. Per il momento, però, niente rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto avvisa: “Milan-Liberali, ancora nessun contatto per il rinnovo”

Milan-Liberali ancora distanti sul rinnovo Il contratto del classe 2007 scadrà nel 2026, e ad oggi non si parla ancora di prolungamento. La sensazione è che il giovane trequartista, possa cercare una strada diversa lontano dal Milan Cosa ne pensate #A Partecipa alla discussione

Stiamo perdendo anche uno dei nostri maggiori talenti. Questa società sta ammazzando il passato, devastando il presente e distruggendo il futuro (letteralmente visto quello che è successo a Milan Futuro) Partecipa alla discussione

