Morata e i 10 minuti disastrosi con la Spagna in Nations League | “Non so se a settembre tornerò”

Alvaro Morata ha vissuto momenti difficili con la maglia della Spagna, culminati nei 10 minuti disastrosi contro il Portogallo e nel rigore sbagliato nella finale di Nations League. Le sue parole lasciando aperta la porta a un possibile addio alla nazionale a settembre scuotono tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno i suoi prossimi passi? La sua scelta potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua carriera internazionale.

