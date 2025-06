Monza la serata finisce nel sangue | 26enne accoltellato in centro è in prognosi riservata

Una tranquilla serata a Monza si è trasformata in tragedia: un giovane di 26 anni è stato accoltellato nel centro cittadino, lasciando tutti sgomenti. L’episodio, avvenuto a pochi minuti dalla mezzanotte in via San Gerardo, ha scatenato un immediato intervento di soccorso. La vittima, ora in prognosi riservata, rappresenta un doloroso monito sulla pericolosità della violenza urbana. La polizia indaga per fare luce sull’accaduto e prevenire ulteriori escalation.

Monza, 9 giugno 2025 - Si è conclusa con un episodio di violenza la domenica nel centro di Monza. Mancavano 10 minuti a mezzanotte quando un giovane di 26 anni è stato accoltellato in via San Gerardo, a pochi passi dal cuore cittadino. Le urla provenienti dalla strada hanno allertato i residenti della zona, che hanno fatto scattare i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza inviate dall'Agenzia regionale per l'emergenza e l'urgenza di Monza e Brianza. Il giovane era a terra in gravi condizioni con ferite di arma da taglio. Medici e infermieri l'hanno stabilizzato e poi il 26enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, la serata finisce nel sangue: 26enne accoltellato in centro, è in prognosi riservata

In questa notizia si parla di: Monza Accoltellato Centro Serata

