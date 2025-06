Montevarchi Bretella tra il Ponte Leonardo e e viale Matteotti Petizione popolare

a seguito di crescenti preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti ambientali, sociali ed economici della nuova bretella. Questa petizione popolare rappresenta un atto di partecipazione attiva dei cittadini, desiderosi di tutelare il proprio territorio e garantire uno sviluppo sostenibile. Ora, più che mai, è fondamentale far sentire la propria voce per plasmare un futuro che rispetti le esigenze di tutti.

Arezzo, 09 giugno 2025 – Nel corso dell'ultimo mese, i residenti dei civici 35 e 37 di Viale Matteotti, insieme a numerosi altri cittadini di Montevarchi, hanno avviato una riflessione collettiva sul progetto della nuova variante viaria che collegherebbe Ponte Leonardo a Viale Matteotti, proseguendo lungo via della Costituzione e via Amendola. L'iniziativa, che ha portato anche alla nascita del comitato "Salvaguardare il Progresso", è decollata a seguito della presentazione di una nota formale indirizzata al Comune per richiedere maggiori informazioni e chiarimenti sul progetto in questione. Preoccupati da quella che hanno definito l'assenza di un reale coinvolgimento della cittadinanza da parte dell'Amministrazione comunale, i promotori hanno deciso di dare avvio a una forma di partecipazione popolare concreta, lanciando una petizione con l'obiettivo di aprire un confronto pubblico e trasparente sul futuro assetto urbanistico della zona interessata.

