Montevarchi | attesa per la scelta del nuovo allenatore tra Bonura Marmorini e Venturi

La speranza della tifoseria montevarchina è che in settimana sia sciolto dalla dirigenza rossoblù il nodo del nuovo allenatore, anche perché se è vero che si tratta di una scelta da soppesare con calma e negli ultime stagioni spesso rivista in corso d'opera, molti altri club della prossima Serie D hanno già provveduto a indicare il loro tecnico. Riepologando le voci ufficiose del recente periodo resta viva per la panchina del Montevarchi la candidatura di Marco Bonura, il tecnico milanese che il 2 agosto compirà 46 anni, reduce dalle parentesi professionali con Sangiovannese e Sansepolcro. Una carriera la sua partita nel 2013 dal Gubbio e proseguita quindi con Lama, Subasio e Bastia.

