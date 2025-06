Monteriggioni di torri si corona Il manifesto giocoso di Caluri | Qui il presente si lega al passato

Immergiti nell’incanto di Monteriggioni, dove le torri si corona e il passato si fonde con il presente in un’atmosfera gioiosa. Daniele Caluri, rinomato illustratore e fumettista livornese, firma il manifesto ufficiale della 32ª edizione della festa medievale, un’opera vibrante che cattura l’essenza di questa magica manifestazione dal 3 al 6 luglio. Un evento imperdibile che celebra la storia con un tocco di allegria e creatività.

"È un appuntamento che collega il presente al passato in un clima giocoso e ho cercato di tradurre in immagini quello che si respira a Monteriggioni". Parola di Daniele Caluri. Illustratore e fumettista livornese che quest’anno firma il manifesto ufficiale della 32ª edizione della festa medievale ’Monteriggioni di torri si corona’, dal 3 al 6 luglio. Dopo Milo Manara e Tanino Liberatore. L’opera è stata presentata al BarMaM di Abbadia Isola. "Sono toscano e la Festa Medievale di Monteriggioni è una vera e propria istituzione della nostra regione – afferma Caluri – è naturale, quindi, che essere stato chiamato a illustrare il manifesto dell’edizione 2025 è stato per me un piacere, prima ancora che un onore. 🔗 Leggi su Lanazione.it