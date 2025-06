Montagna | nasce Mia prima guida con Ia che rivoluziona l’esperienza outdoor

Se ami l’avventura in montagna ma ti sei mai trovato perso tra sentieri e segnali deboli, è arrivata una vera rivoluzione. Mountain Maps presenta Mia, la prima guida con intelligenza artificiale che trasforma ogni escursione in un’esperienza sicura e senza stress. Pronta a scoprire un nuovo modo di vivere la montagna? Con Mia al tuo fianco, ogni avventura diventa più semplice e emozionante.

Orientarsi tra sentieri, dislivelli e cime spesso non è semplice e smart, soprattutto quando tra le montagne il segnale è debole e la cartina cartacea finisce per l'ennesima volta in fondo allo zaino. A offrire un compagno intelligente per pianificare e vivere al meglio le proprie avventure in montagna, ci pensa Mountain Maps .

