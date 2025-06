Monreale fondi per costruire la scuola Guglielmo II dirottati per il Palazzetto di Pioppo il PD chiede incontro pubblico ad Arcidiacono

In un momento in cui la trasparenza e l’efficienza delle risorse pubbliche sono più che mai cruciali, il PD di Monreale chiede chiarezza sull’uso dei fondi destinati alla costruzione della scuola Guglielmo II, dirottati invece per il palazzetto di Pioppo. Un gesto che sottolinea l’importanza di un dialogo aperto con l’amministrazione per garantire decisioni condivise e responsabili, e che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Monreale – Una richiesta formale di chiarimenti attraverso un incontro pubblico arriva all’amministrazione comunale di Monreale. Il Partito Democratico, insieme al suo gruppo consiliare, ha messo nero su bianco i propri dubbi sulla gestione dei fondi pubblici, interpellando direttamente il sindaco Alberto Arcidiacono su una controversa variazione di bilancio, che sta per arrivare in Consiglio, . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, fondi per costruire la scuola Guglielmo II dirottati per il Palazzetto di Pioppo, il PD chiede incontro pubblico ad Arcidiacono

In questa notizia si parla di: Monreale Fondi Incontro Pubblico

Partecipato il dibattito sui referendum promosso da “Noi giovani di Monreale” - Si è svolto sabato pomeriggio in aula consiliare MONREALE, 26 maggio – Un’aula consiliare da cornice all’incontro pubblico sul referendum promosso da vari ... Leggi su monrealenews.it

Aperto al pubblico Dormitorio dei Benedettini a Monreale - Un nuovo elemento del Patrimonio Arabo Normanno del territorio di Palermo viene aperto al pubblico. Leggi su ansa.it