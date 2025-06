Monete antiche a Mesagne e dintorni | conferenza sui reperti parlanti

scoperta delle monete antiche di Mesagne e dei suoi dintorni. Un’occasione unica per immergersi nella storia attraverso reperti parlanti che raccontano storie di civiltà passate. Partecipa anche tu a questa affascinante conferenza e lasciati trasportare dalle emozioni di un viaggio nel tempo, tra monete che sussurrano segreti millenari.

MESAGNE - Un viaggio affascinante nel mondo della numismatica antica attende gli appassionati e i curiosi martedì 10 giugno a Mesagne. Nell'ambito del ciclo di conferenze #repertiparlanti, il Mater – Museo Archeologico del Territorio “Ugo Granafei” ospiterà un evento imperdibile dedicato alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

