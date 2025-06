Mondiali 2026 l' Italia batte la Moldavia 2-0 senza convincere

Nonostante la vittoria per 2-0 sulla Moldova, l'Italia di Luciano Spalletti non ha convinto del tutto, lasciando ancora molte domande aperte sul suo reale potenziale. La partita, iniziata con qualche timida esitazione degli Azzurri, ha evidenziato lacune da colmare in vista dei prossimi impegni mondiali. La speranza ora è che questa vittoria possa essere il trampolino di lancio verso un cammino più convincente e sicuro.

AGI - Si chiude con una vittoria tutt'altro che entusiasmante l'esperienza di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell' Italia: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, gli Azzurri battono per 2-0 la Moldova e provano a rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta ai Mondiali. Inizio della partita. La partita, però, vede iniziare meglio gli ospiti, attenti dietro e pericolosi in avanti: al 9', Nicolaescu trova addirittura il gol di testa dopo un bel cross di Reabciuk, ma la rete viene annullata per fuorigioco del centravanti. Sospiro di sollievo per gli Azzurri, troppo lenti e passivi nell'occasione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali 2026, l'Italia batte la Moldavia 2-0 senza convincere

Nell'ultima partita con Spalletti in panchina, l'Italia ha battuto la Moldavia 2-0 con i gol di Raspadori e Cambiaso in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 LE FOTO #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/06/09/italia-batte-moldavia-2- Partecipa alla discussione

? L' #Italia batte 2-0 la Moldavia in un match valido per il gruppo I di qualificazione al #mondiale2026, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere la partita i gol di #Raspadori al 40' e #Cambiaso al 50'. Nell'altra partita del gruppo la Norvegia vi Partecipa alla discussione

