Mondiali 2026 Italia-Moldavia 2-0

Una vittoria che dà speranza e rafforza la fiducia degli azzurri, anche se resta tanto da migliorare. La Nazionale di Spalletti conquista tre punti preziosi contro la Moldavia a Reggio Emilia, con un mix di emozioni e qualche brivido di troppo. Dopo il ko in Norvegia, questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno, ma il cammino verso i Mondiali è ancora lungo e ricco di sfide da affrontare.

22.39 Spalletti saluta con una vittoria. L'Italia batte 2-0 la Moldavia a Reggio Emilia con qualche patema di troppo.Prestazione poco brillante che non cancella il ko in Norvegia. Brivido al 10' Nicolaescu incorna in gol, fuorigioco col Var. Di testa anche la traversa di Ranieri.Dopo i tentativi di Dimarco e Retegui,segna Raspadori su respinta della difesa (40'). Reabciuk impegna Donnarumma,Ionita fallisce il tap-in. Dimarco salva sulla linea su Dumbravanu.Ripresa.Cambiaso capitalizza un cross del subentrato Orsolini (50'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

