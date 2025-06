Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 si prospetta come un evento imperdibile, con 32 squadre da tutto il mondo pronte a sfidarsi negli Stati Uniti tra giugno e luglio. Per l’Italia, questa competizione rappresenta un'occasione storica con la partecipazione di Inter e Juventus, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo. Scopriamo insieme tutte le date, i gironi, il calendario e i risultati di questa straordinaria avventura, che promette emozioni e sorprese ad ogni partita.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l'Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l'Inter, che deve .

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

?L'Inter incassa 24,35 mln di dollari solo per partecipare al Mondiale per Club Questi i premi a rendimento: Fase a gironi: 2 mln dollari a vittoria, un mln per pareggio Ottavi di finale: 7,5 mln di dollari Quarti di finale: 13,125 mln di dollari Semifinale: 21 mln Partecipa alla discussione

Su Pio Esposito per il Mondiale per Club L'Inter non è obbligata a darlo all'U21 per l'Europeo, come detto dalla Fifa, ma ne parleranno L'Europeo inizia l'11 giugno. L'ultima dei gironi è il 17 giugno. L'eventuale finale il 28. Può essere anche aggiunto in corsa. # Partecipa alla discussione

