Monaco spiega | Non temo un contraccolpo per Sinner sarà pronto per Wimbledon Una delle migliori finali Slam

Guido Monaco, con la sua proverbiale chiarezza, analizza la finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz, sottolineando come il talento di Jannik sia pronto per affrontare Wimbledon senza timori di contraccolpi. La sua tenacia e le occasioni sprecate dimostrano che l’altoatesino si vuole confermare come uno dei protagonisti delle prossime sfide Slam. La grande attesa ora è per il suo ritorno sui campi londinesi, dove potrebbe scrivere un capitolo memorabile.

Guido Monaco, con la consueta chiarezza, si è espresso nell’ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport ) rispetto ai temi che ha offerto la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino è andato molto vicino all’impresa, costruendosi tre opportunitĂ per chiudere il match, senza però sfruttarle. Una sconfitta difficile da digerire per il n.1 del mondo, al cospetto del suo grande rivale, che allunga negli scontri diretti (8-4) e conquista il suo quinto Slam della carriera, il secondo consecutivo a Parigi. “ Entrambi sono riusciti a risalire da una situazione praticamente persa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco spiega: “Non temo un contraccolpo per Sinner, sarĂ pronto per Wimbledon. Una delle migliori finali Slam”

