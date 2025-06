Molly Gordon ' rapisce' Logan Lerman nel trailer di Oh Hi!

Preparatevi a un mix di risate e colpi di scena con "Oh, Hi!", la commedia che arriverà a luglio nei cinema americani. Molly Gordon e Logan Lerman vi accompagneranno in un’avventura imprevedibile, dove un semplice viaggio si trasforma in un vero e proprio caos amoroso. Nel trailer, un incidente inaspettato cattura l’attenzione: Molly rapisce Logan, scatenando una serie di eventi esilaranti e sorprendenti. La storia promette di conquistare il pubblico… Restate sintonizzati!

A luglio arriverà nei cinema americani la commedia Oh, Hi!, con star Molly Gordon e Logan Lerman, e il trailer anticipa qualche dettaglio della trama. Molly Gordon e Logan Lerman sono i protagonisti della commedia Oh, Hi!, di cui Sony Pictures Classics ha condiviso il trailer. Nel video pubblicato online si assiste a quello che accade quando una possibile storia d'amore prende una svolta inaspettata durante una gita insieme, causando caos e guai di vario tipo. Cosa racconta Oh, Hi! Al centro della trama di Oh, Hi! c'è quello che accade quando Iris (Molly Gordon) scopre che Isaac (Logan Lerman) non pensa potranno diventare una coppia, non essendo alla ricerca di una relazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Molly Gordon 'rapisce' Logan Lerman nel trailer di Oh, Hi!

In questa notizia si parla di: Molly Gordon Logan Lerman

Molly Gordon 'rapisce' Logan Lerman nel trailer di Oh, Hi! - Nel video pubblicato online si assiste a quello che accade quando una pos ... Leggi su msn.com

La commedia “Oh, Hi!” con Molly Gordon e Logan Lerman debutterà nei cinema americani a luglio - ", diretta da Sophie Brooks e con protagonisti Molly Gordon e Logan Lerman, debutterà il 25 luglio 2025 dopo un'accoglienza positiva al Sundance Film Festival. Leggi su ecodelcinema.com

‘Oh, Hi!’ Trailer: Molly Gordon Holds Logan Lerman Accountable (in Multiple Ways) in Twisted Rom-Com - ,” with Gordon having a story by credit (she also produces). Leggi su indiewire.com