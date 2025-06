Mollicone FdI | Non li abbiamo visti votare Il Governo Meloni si rafforza

Nel contesto dei recenti referendum, Federico Mollicone di Fratelli d’Italia evidenzia un dato significativo: l’assenza di voto di Mollicone e il forte risultato contro l’accorciamento dei requisiti per la cittadinanza. Questi risultati rafforzano il sostegno al Governo Meloni, dimostrando una solida fiducia nell’operato dell’esecutivo. Ma cosa significano davvero queste percentuali per il futuro politico del nostro Paese?

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2025 “Non li abbiamo visti votare. Il risultato è clamoroso, sulla cittadinanza poi il 43% ha votato No all'accorciamento degli anni necessari per ottenerla. Il Governo Meloni si rafforza”, così Federico Mollicone di FdI commenta i risultati dei referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mollicone (FdI): "Non li abbiamo visti votare. Il Governo Meloni si rafforza"

