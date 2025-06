Molfetta tragedia nella notte | muore 30enne cadendo dal balcone

Una tragica serata a Molfetta, dove una giovane di 30 anni ha perso la vita cadendo dal balcone nel tentativo di rientrare in casa. Un gesto quotidiano trasformato in tragedia, lasciando un'intera comunità sgomenta. La vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vulnerabilità e l’importanza della sicurezza domestica. Seguiteci per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda e testimonianze esclusive che ne ricostruiscono i dettagli.

Tentativo di rientrare in casa finisce in tragedia. Una donna di 30 anni ha perso la vita la sera dell' 8 giugno a Molfetta (Bari), precipitando dal primo piano della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la giovane stesse cercando di rientrare in casa passando da un balcone adiacente, poiché non aveva con sé le chiavi. L'incidente in via San Silvestro. Il dramma si è consumato in via San Silvestro, una strada situata nei pressi di piazza Paradiso, a poca distanza dal centro cittadino. Nel tentativo di arrampicarsi da un balcone vicino al suo appartamento, la donna avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sul marciapiede sottostante.