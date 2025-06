Molfetta resta senza chiavi e prova a rientrare in casa dal balcone | morta nella caduta una 30enne

Tragedia a Molfetta, dove una giovane donna di 30 anni ha perso la vita tentando di rientrare in casa dal balcone. La sua disperata fuga da un imprevisto si è conclusa in modo drammatico: una caduta di circa quattro metri. Ancora da chiarire le cause esatte, ma l’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza domestica e delle emergenze quotidiane. Una vicenda che ci invita a riflettere sulla prevenzione e l’importanza di gestire con attenzione le chiavi di casa.

Una donna di 30 anni è morta a Molfetta, in provincia di Bari, mentre tentava di rientrare in casa dal balcone del primo piano. Fatale per lei la caduta da circa quattro metri di altezza. Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe ritrovata chiusa fuori casa, non è chiaro se avesse lasciato all’interno le chiavi o se le avesse smarrite precedentemente, e per tentare di rientrare nell’abitazione avrebbe tentato di accedere dal balcone. Poi la caduta. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno. La tragedia in pieno centro. L’abitazione della donna si trovava in via San Silvestro a Molfetta, in pieno centro storico e a pochi passi dal frequentatissimo corso Margherita. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Casa Molfetta Chiavi Rientrare

Dimentica le chiavi di casa, si arrampica dal balcone e cade: morta ragazza di 30 anni a Molfetta - Una tragica disavventura scuote Molfetta: una giovane di 30 anni perde la vita nel tentativo di entrare in casa passando da un balcone adiacente.

Tragedia shock in casa, giovane dimentica le chiavi e cade dal balcone tentando di rientrare - L'intera comunità di Molfetta, in provincia di Bari, è sotto shock per la morte di una giovane donna di 30 anni, caduta dal balcone di casa. Leggi su msn.com

Dimentica le chiavi di casa, prova a entrare dal balcone ma precipita: muore una ragazza di 30 anni - Una donna di 30 anni è morta a Molfetta (Bari) dopo essere precipitata la sera dell'8 giugno dal primo piano della sua abitazione. Leggi su today.it

Molfetta, cade dal balcone tentando di rientrare in casa e muore - Donna di 30 anni muore a Molfetta cadendo dal balcone mentre tenta di entrare in casa. Leggi su pugliapress.org