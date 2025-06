Moldavia Italia Raspadori in gol | l’obiettivo di mercato dell’Inter sblocca il punteggio – Video

Nella sfida tra Moldavia e Italia, Raspadori ha illuminato il campo con un gol deciso, mettendo l'Inter in allerta sul suo valore. L’attaccante del Napoli, ormai protagonista indiscusso, ha dimostrato ancora una volta di essere un talento da seguire attentamente. Con questa rete, cresce l’interesse dei nerazzurri e si avvicina l’obiettivo di mercato: il suo eventuale trasferimento potrebbe svoltare le strategie della squadra. La partita è soltanto l'inizio di una storia tutta da scrivere.

Moldavia Italia, Raspadori sblocca il punteggio un un bel destro: l'Inter osserva. Nella sfida tra Italia e Moldavia, Giacomo Raspadori si è distinto ancora una volta come protagonista. L'attaccante del Napoli e obiettivo del Calciomercato Inter ha trovato la rete al 41?, portando in vantaggio la nazionale azzurra con un gran destro all'angolino. Tutto è iniziato sulla fascia sinistra, dove Ranieri ha fatto una proiezione offensiva, cercando di crossare in area. Il pallone è stato però respinto di testa da Ionita, ma Raspadori è stato pronto a intervenire. Con un fantastico destro al volo, ha calciato senza esitazione, trovando il fondo della rete e lasciando Avram senza possibilità di intervento.

