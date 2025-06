Modena in Serie B | 54esima partecipazione Brescia fuori dai giochi

Modena in Serie B: 54esima partecipazione, mentre il Brescia esce di scena. Questa settimana, il focus è stato tutto sulla ricerca del nuovo allenatore per il Modena e le sfide che attendono il club. Ma il calcio non si ferma: tra verdetti amari e sorprese, il panorama calcistico ci ricorda quanto sia imprevedibile e appassionante questo sport. La stagione si avvicina, e con essa, nuove emozioni da vivere e condividere.

Calcisticamente parlando è finita un’altra settimana dalle nostre parti dedicata quasi integralmente alla caccia del nome che siederà sulla panchina del Modena la prossima stagione, una querelle che potrebbe (finalmente) chiudersi da qui al prossimo weekend, anche perchè l’inizio dei lavori per il 202526 non è lontano. Ma il calcio in questi giorni ha dato altri verdetti, alcuni davvero malinconici, come le mancate iscrizioni ai prossimi campionati di competenza di società storiche come Spal e soprattutto il Brescia, che non hanno potuto far fronte alle scadenze economiche necessarie. Vicissitudini che dovrebbero far riflettere sull’importanza di avere una proprietà solida come quella che ha attualmente il Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net