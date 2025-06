Modà – La notte dei romantici | il ritorno a San Siro

Dopo undici anni dal loro storico debutto nel 2014, i Modà tornano a incantare Milano con “La Notte dei Romantici” allo Stadio San Siro il 12 giugno 2025. Un evento che celebra oltre vent’anni di successi, emozioni e melodie indimenticabili, riunendo fan di tutte le generazioni in un tributo alla musica romantica italiana. Preparati a rivivere la magia: questo ritorno sarà, senza dubbio, un’esperienza da ricordare per tutti gli amanti delle emozioni autentiche.

Undici anni dopo il loro trionfale esordio negli stadi nel 2014, i Modà tornano per la quarta volta allo Stadio San Siro di Milano il 12 giugno 2025 con un evento che promette di essere memorabile: "La Notte dei Romantici". Non si tratta di un semplice concerto, ma di un vero e proprio viaggio attraverso una carriera lunga oltre vent'anni, capace di conquistare milioni di fan in tutta Italia. Il ritorno di Francesco "Kekko" Silvestre e della sua band al tempio della musica italiana rappresenta molto più di una data live. È il simbolo di una riconciliazione artistica e umana che ha commosso i fan più affezionati.