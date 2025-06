Moda e solidarietà gli studenti milanesi realizzano divise per le ragazze della Kisaki Secondary School in Tanzania

Nel cuore di Milano, studenti di moda, grafica e audio/video si uniscono per un progetto che va oltre le aule: creare divise per le ragazze della Kisaki Secondary School in Tanzania. Un’idea che unisce creatività e solidarietà , dimostrando come la formazione possa diventare strumento di cambiamento e speranza. Un esempio ispirante di come giovani talenti possano fare la differenza nel mondo. Scopriamo insieme questa straordinaria iniziativa di impegno sociale e passione.

