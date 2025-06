Moda corpo e rivoluzione | perché finalmente stiamo riscrivendo le taglie

sta rivoluzionando il modo in cui percepiamo noi stessi e il bello. Finalmente, la moda abbraccia la diversità corporea, riscrivendo le regole del suo linguaggio visivo. Dalla passerella alle strade, siamo testimoni di una vera e propria rivoluzione che mette al centro la celebrazione di tutte le forme. La bellezza non ha più taglia o modello predefinito: è libera, autentica e per tutti.

Life&People.it Dalla passerella al prêt-à-porter, la bellezza non ha più taglia unica. Per anni, la moda ha comunicato un ideale visivo omologato, iper-selezivo, spesso irraggiungibile. Un mondo costruito attorno alla taglia 38 e a una silhouette standardizzata, dove l’inclusione era più un’eccezione che una regola. Ma nel 2025, qualcosa sta cambiando. La body positivity nella moda non è più una tendenza di superficie: è una trasformazione che sta riscrivendo codici estetici, strategie commerciali e — soprattutto — l’idea stessa di “vestibilità”. E questa volta, pare non trattarsi solo di marketing. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

