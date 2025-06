MobLand stagione 2 | il Richie è ancora più spaventoso per i Harrigans

Mobland stagione 2 torna con un nuovo antagonista che supera ogni aspettativa di paura: Richie 232. La rivalità tra le famiglie Harrigan e Stevenson si infiamma, portando il crimine londinese a nuovi orrori e tensioni impossibili da ignorare. La lotta per il potere si fa più spietata che mai, lasciando gli spettatori col fiato sospeso. Preparatevi a scoprire cosa accadrà quando il male si fa più oscuro.

La serie drammatica di Paramount+ MobLand ha concluso la prima stagione con l'eliminazione del suo principale antagonista, Richie Stevenson. Ciò che prende il suo posto si rivela essere una minaccia ancora più grave per gli Harrigans e il loro collaboratore, Harry Da Souza. La rivalità tra le famiglie Harrigan e Stevenson nel contesto del crimine londinese si è evoluta in un conflitto aperto, alimentato dalle azioni violente dei membri più giovani ed anziani delle due fazioni. Ricchie Stevenson sembrava avere un vantaggio grazie alla sua pazienza, freddezza sotto pressione e alle informazioni fornite dall'informatore all'interno dell'organizzazione Harrigan, O'Hara Delaney.

