Mistero sull' identità delle vittime | nessuna lesione sulla donna

Un mistero avvolge i tragici fatti di Villa Pamphili, dove due corpi senza segni di violenza sollevano domande inquietanti. La donna, trovata tra gli oleandri, è morta prima della bambina, forse sua figlia, ma nessuna lesione o traccia di coinvolgimento apparente chiarisce le circostanze. La scena rimane avvolta nel silenzio, lasciando spazio a speculazioni e interrogativi irrisolti, alimentando il fascino di un caso ancora aperto e tutto da scoprire.

Le uniche certezze sono che la donna adulta è morta prima della bambina e che quest'ultima potrebbe essere la figlia. Nessun segno di violenza sui due cadaveri, e neanche elementi che possano far pensare a un trascinamento del corpo dell'adulta, ritrovato adagiato tra i cespugli di oleandri di Villa Pamphili, nella parte costeggiata da via Leone XIII. In linea retta, a una distanza di circa 200 metri (rinvenuto poche ore prima ndr.), il corpicino senza vita di una bimba di pochi mesi, forse sei, secondo il medico legale che sabato sera ha praticato la cosiddetta ispezione cadaverica sui due corpi, affiorati nel mezzo di un tranquillo sabato pomeriggio, dove le persone stavano passeggiando e svagandosi nel parco della Villa tra Monteverde e via Gianicolense. 🔗 Leggi su Iltempo.it