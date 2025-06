Mistero A Villa Pamphili | Madre E Figlia Trovate Senza Vita!

Roma è sconvolta dal mistero che avvolge Villa Pamphili, dove una madre e la sua neonata sono state trovate senza vita in circostanze inquietanti. Un pomeriggio apparentemente tranquillo si trasforma in un enigma da risolvere, lasciando la città con domande senza risposta e un senso di angoscia. Quali segreti si celano dietro questo tragico evento? La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo, e solo le indagini potranno svelarla.

Roma: Giallo a Villa Pamphili. Una madre, una bambina, un parco e un silenzio inquietante. Tutti i dettagli di un caso che lascia senza fiato. E se dietro un tranquillo pomeriggio al parco si nascondesse un orrore inimmaginabile? A Villa Pamphili, nel cuore verde di Roma, il silenzio è stato squarciato da un ritrovamento scioccante. Due corpi. Una donna sui 40 anni e una bambina di appena sei mesi. La piccola aveva un colpo alla nuca. La madre, avvolta in una coperta, giaceva poco distante. Nessun documento, nessuna traccia in banca dati. Come se fossero svanite nel nulla prima ancora di essere trovate.

Villa Pamphili Madre Mistero

