missione luna e oltre

testimoniano l’audacia e la passione di un’agenzia che guarda sempre oltre, verso l’infinito e oltre. La loro missione non si ferma alla conquista dello spazio: è un viaggio costante verso l’ignoto, alimentato da sogni, innovazione e determinazione. Prepariamoci a scoprire le imprese straordinarie di questa avventura spaziale che ci ispira e ci spinge a superare i limiti dell’immaginazione.

Se c’è bisogno di una prova che la Nasa, l’ente spaziale americano, ama fare le cose in grande, non occorre neanche entrare dentro il suo Space Center di Houston, in Texas. Basta guardare il giardino, dove è parcheggiato un Boeing 747, il colossale jumbo jet con la sua inconfondibile “gobba”, e, seduto sulle sue spalle, uno Space Shuttle. Le navicelle create dalla Nasa, che dal 1981 al 2011 hanno portato in orbita 335 persone in 135 missioni, sono state cinque. Quella in giardino è una replica perfetta, montata però sull’aereo originale usato per portare gli Shuttle “a cavalluccio” dal luogo di atterraggio alla fine di una missione al centro di lancio in Florida per la missione successiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it