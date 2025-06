Minaccia simulata contro l’Italia I raid con missili balistici e droni La risposta rapida ferma l’attacco

In un mondo sempre più interconnesso, le minacce tecnologiche a basso costo come droni e missili balistici simulano attacchi contro l'Italia, mettendo alla prova la rapidità di risposta delle forze di difesa. Sebbene si tratti di scenari ipotetici, la loro plausibilità cresce di fronte alle tensioni nel Mediterraneo e alle instabilità nel Nord Africa. Un avvertimento che ci invita a rafforzare il nostro impegno per la sicurezza e la stabilità regionale.

Morviducci Lo scenario è di fantasia, ma a leggere tra le righe non più di tanto. Perché la globalizzazione delle minacce, soprattutto quelle che arrivano dalla tecnologia militare a basso costo, leggi droni, è ormai una realtà. Mentre si combatte in Medio Oriente e in Ucraina, le instabilità nel Mediterraneo, in particolare nel nord dell'Africa, spingono la Difesa a rafforzare il fronte sud est dell'alleanza. È stato questo il tema principale di Joint Stars 2025 l'esercitazione più importante messa in atto dalla Difesa con lo studio per un mese degli schemi di difesa integrata in uno scenario di crisi internazionale che simulava proprio l'attacco di una forza terroristica con missili balistici e droni.