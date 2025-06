Minacce a Emiliano dopo stop della Regione ai rapporti con Israele il governatore | Da anni giro senza scorta

Dopo lo stop della Regione ai rapporti con Israele, emergono nuove minacce nei confronti di Emiliano, che da anni si muove senza scorta, dimostrando grande coraggio e determinazione. Con un’esperienza di due decenni, il governatore sottolinea come abbia sempre valutato il rischio professionale, ma questa volta la tensione si fa più palpabile. È un esempio di come l’impegno politico possa costare caro, aprendo una riflessione su sicurezza e responsabilità .

"Sono 20 anni che giro senza scorte, credo di essere uno dei pochissimi presidenti italiani che non ce l'ha. Eppure credo di avere arrestato in questa regione migliaia e migliaia di persone. Quindi quel tipo di rischio l'ho sempre potuto valutare nel senso che era un rischio professionale che.

