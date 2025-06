Milo Infante | Ore 14 di sera la mia sfida

Milo Infante, volto noto della Rai e conduttore di "Ore 14", si prepara a una nuova entusiasmante sfida: portare la sua informazione precisa, puntuale ed equilibrata in prima serata. Dopo una stagione di grande successo, il giornalista è determinato a consolidare la fiducia del pubblico e a dimostrare che un'informazione seria può catturare anche il prime time. Ma qual è il segreto di questa sua evoluzione? Per scoprire, non resta che seguire i prossimi appuntamenti.

"Precisa, puntale ed equilibrata": queste sono le tre caratteristiche che secondo Milo Infante dovrebbe avere una buona informazione. Il giornalista Rai, che dal 2020 conduce il talk di cronaca nera Ore 14 (Raidue), è pronto per una nuova sfida: a partire da giovedì la trasmissione approderĂ in prima serata con quattro appuntamenti, che vanno a consolidare una stagione particolarmente fortunata in termini di ascolti. Infante, a che cosa è dovuto tutto il successo di Ore 14? "Credo che dipenda dal tipo di narrazione che proponiamo. C’è la falsa convinzione che chi fa programmi di cronaca nera o di inchiesta ottenga necessariamente dei buoni risultati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milo Infante: "Ore 14 di sera, la mia sfida"

In questa notizia si parla di: Infante Milo Sfida Sera

Perché Ore 14 con Milo Infante non è in onda oggi e quando tornerà in tv su Rai 2 - Oggi "Ore 14" con Milo Infante non è in onda in quanto la trasmissione cede il posto al Giro d'Italia, iniziato il 9 maggio.

Milo Infante: "Ore 14 di sera, la mia sfida" - "Precisa, puntale ed equilibrata": queste sono le tre caratteristiche che secondo Milo Infante dovrebbe avere una buona informazione. Leggi su quotidiano.net

Milo Infante in prima serata con Ore 14 Sera: ecco da quando - Milo Infante non va in vacanza e torna in onda con Ore 14 Sera: tutto sul nuovo programma e da quando sarà trasmesso. Leggi su msn.com

Ore 14 Sera, che beffa per Milo Infante: l’occasione (persa) che poteva svoltare la sua prima serata - Il rotocalco di Rai 2 debutterà finalmente in prime time il prossimo giugno, non riuscendo così a seguire i recenti retroscena emersi sul delitto di Garlasco ... Leggi su libero.it