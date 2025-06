Milly alcock | scopri il suo straordinario show di 6 anni fa con un punteggio del pubblico del 95%

Scopri il talento straordinario di Milly Alcock, protagonista di uno show di sei anni fa che ha conquistato il pubblico con un impressionante punteggio del 95%. La sua carriera brilla per ruoli di grande impatto in TV e cinema, e la sua interpretazione come giovane Rhaenyra Targaryen in “House of the Dragon” le ha assicurato riconoscimenti. Recentemente, si è distinta anche nel cast di “Sirens”, consolidando il suo status di star emergente.

La carriera di Milly Alcock si è distinta per ruoli di grande impatto in produzioni televisive e cinematografiche, consolidando la sua posizione tra le giovani promesse del settore. La sua interpretazione come giovane Rhaenyra Targaryen nella prequel di "Game of Thrones", "House of the Dragon", ha rappresentato un momento cruciale, ricevendo consensi sia dal pubblico che dalla critica. Recentemente, si è distinta anche nel cast di "Sirens", collaborando con star come Julianne Moore, Kevin Bacon e Meghann Fahy. La versatilità dell'attrice si manifesta ulteriormente con il suo imminente debutto nel ruolo di supereroina in "Supergirl: Woman of Tomorrow" (2026), affiancata da Jason Momoa.

