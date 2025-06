Mille firme contro i semafori | Creano solo colonne e caos

Oltre mille cittadini dei rioni di Borsano e Sant’Edoardo si sono uniti in un’istanza condivisa, consegnata alle autorità competenti, per chiedere un’attenta revisione della gestione semaforica su viale Boccaccio. Le lunghe code e il caos creare problemi quotidiani ai residenti, soprattutto negli orari di punta. È arrivato il momento di ascoltare le esigenze della comunità e trovare soluzioni efficaci.

Sono state consegnate al consigliere delegato Alex Gorletta e al commissario capo Giuseppe Vaccarino, mobility manager del Comando della Polizia locale, mille firme di residenti nei rioni di Borsano e Sant’Edoardo che chiedono di rivedere il funzionamento dei semafori di viale Boccaccio. Soprattutto negli orari di punta, spesso nascono lunghe code sia all’incrocio tra via Cardinal Simone-via Cardinal Ferrari, a Borsano, sia tra via Alba-via Vizzola a Sant’Edoardo. L’arteria è tra le più trafficate in città, collegamento importante in direzione del Legnanese: in diverse occasioni si sono verificati gravi incidenti anche mortali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it