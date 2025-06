Milioni di stranieri in Italia per il cibo boom del turismo enogastronomico

L’Italia, da secoli simbolo di arte e cultura, si conferma ora anche come meta privilegiata per gli amanti del buon cibo. Il turismo enogastronomico ha conquistato il cuore di milioni di stranieri, trasformando il nostro paese in un vero e proprio paradiso gastronomico. Un fenomeno in continua crescita che non solo arricchisce l’economia, ma rafforza il nostro prestigio internazionale. Scopriamo insieme come il cibo stia rivoluzionando il turismo in Italia, aprendo nuove frontiere di scoperta e passione.

Oggi oltre il fascino dell'arte e della Storia, un nuovo protagonista è salito sul podio delle motivazioni di viaggio per i turisti in Italia: il cibo. Degustazioni e cucina tipica sono diventati più di una semplice "esperienza collaterale" al soggiorno, ma spesso la ragione stessa per cui milioni di persone scelgono di venire in Italia. Lo confermano i dati Enit (l' Agenzia Nazionale del Turismo ) diffusi dal Ministero del Turismo in occasione della Giornata della Ristorazione a maggio 2025. Il numero dei soggiorni enogastronomici nel 2024 è cresciuto del +176% rispetto al 2023, con 2,4 milioni di presenze internazionali e quasi 400 milioni di euro di spesa.

